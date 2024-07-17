共和党大会の会場で販売されたトランプ前大統領の写真入りTシャツ＝15日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー（共同）【ミルウォーキー共同】米ウィスコンシン州ミルウォーキーで開かれている共和党大会の売店で、トランプ前大統領の写真やスローガンが入ったグッズが飛ぶように売れている。16日には暗殺未遂事件直後にトランプ氏がソーシャルメディアで投稿した「恐れるな」の言葉を入れたTシャツの販売も始まり、トランプ氏の