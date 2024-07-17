人気ゲーム「龍が如く」最新作の出演をかけたオーディションの最終審査が１６日、都内で開催。龍が如くスタジオの代表・制作総指揮を務める横山昌義氏は半年近くかかったオーディションを振り返り、一番印象に残った人物にタレントのミナコを即答した。 【写真】あの頃の面影残ってる!?「美奈子」の名で知られたミナコは最終審査で落選 テレビ朝日系の人気番組「痛快！ビッグダディ」に出演し、「ビッグダ