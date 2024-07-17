「私と同じ岩手県出身なんです」バットの快音を響かせ、ナショナルリーグトップのホームラン29号を打っている米ドジャースの大谷翔平選手（30）。日本時間で7月17日に予定されているオールスターゲームには4年連続で選出され、ファン投票では同リーグ指名打者部門で1位となった。異国の地で輝く同郷人のそんな勇姿に、ある未解決事件の遺族は生きる力をもらい、一刻も早い犯人逮捕を待ち望んでいる。【水谷竹秀／ノンフィクショ