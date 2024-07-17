アメリカメディアは16日、イランアメリカのトランプ前大統領の暗殺を企てているとの情報を当局が入手していたと報じました。CNNは16日、関係者の話として、イランがトランプ氏の暗殺を企てているとの情報を当局が入手していたと報じました。この情報に基づき、シークレットサービスは過去数週間、トランプ氏周辺の警備を強化していたということです。ただ、消息筋によりますと、暗殺未遂事件で射殺されたクルックス容疑者が、イ