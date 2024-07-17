日本テレビが8月31日、9月1日に放送する「24時間テレビ47」の総合司会をお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也（54）が務める。東京・汐留の同局で16日、発表された。昨年まで21年連続で旧ジャニーズ事務所のタレントが担ってきたメインパーソナリティーは置かれず、代わって“番組の顔”に抜てきされた。この日の制作発表ではさっそく、持ち前の司会力で盛り上げた。（山内健司）会見の冒頭、昨年11月に発覚した系列