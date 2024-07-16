よく「夏はナンパの季節」と聞きます。株式会社しんげん（東京都渋谷区）が運営する主婦向けの情報メディア『SHUFUFU』は、このほど「ナンパ」に関する調査結果を発表しました。女性のみなさんが考える「ナンパをされて『断らなくても良い』と思う男性像」とはどのようなものがあるのでしょうか。【調査結果ナンパでOKをした場所は？ここなら成功率が高い？調査は、全国の成人女性200人を対象として、2024年6月にインターネッ