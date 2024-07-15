お笑いコンビ「インパルス」の堤下敦（46）が15日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。お笑いタレント・東野幸治（56）がゲスト出演し「吉本興業」から売れっ子芸人の退所が続出している件について言及した。堤下とのトークのなかで、近年人気芸人の退所が相次いでいるという話題に。そこで「ハリセンボン」の名前も挙がったが、東野は「ベッキーさんがいる事務所に行ったけども。俺は吉本が好きやから。楽屋の悪口、ウワ