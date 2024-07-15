◆パ・リーグソフトバンク５―８ロッテ（１５日・みずほペイペイドーム福岡）ソフトバンクが３日連続の逆転負けで今季４度目の３連敗。ここ１０試合は２勝８敗で、２位とのゲーム差が６月７日以来の「６」まで縮まった。ロッテ戦の連勝は１引き分けを挟んで２でストップした。５回まで１安打投球だった大関が２点リードの６回に捕まった。２死一塁から石川に左越え適時二塁打を浴びて１点差に迫られた。そして７回の継投で