女優の鈴木保奈美（57）が14日放送のTBS系「情熱大陸」（日曜後11・00）で、ドラマ「東京ラブストーリー」（フジテレビ系）でブレークした当時の心境を明かす場面があった。鈴木は1984年にホリプロタレントスカウトキャラバンで審査員特別賞を受賞して芸能界入りし、91年に主演したフジテレビの月9ドラマ「東京ラブストーリー」が大ヒット。その後も次々と話題のドラマに主演した。当時を振り返り「本当に生意気なんですけど