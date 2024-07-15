元宮崎県知事で衆院議員も務めた東国原英夫氏（66）が15日に自身のX（旧ツイッター）を更新。ドナルド・トランプ前大統領（78）が銃撃された事件について、不適切な投稿を行った件について謝罪した。トランプ氏は13日（日本時間14日）、米東部ペンシルベニア州バトラーで開かれた選挙集会で演説中に銃撃された。銃撃で右耳を負傷したが、命に別条はない。一方、集会参加者の男性1人が死亡、男性2人が重傷を負った。容疑者は大