アメリカ・ペンシルベニア州で発生したトランプ前大統領に対する銃撃事件は、今後の大統領選にどのような影響を与えるのでしょうか。テレビ朝日外報部の中丸徹デスクが解説します。【画像】トランプ氏銃撃事件支持率への影響は？大統領選の注目ポイント■“ボールはトランプ氏に渡る？”（Q. Real Clear Politicsによると、事件前に集計されたトランプ前大統領とバイデン大統領の支持率は、トランプ氏が47.1％、バイデン氏