テレビ東京「ヤギと大悟２時間ＳＰ」が１５日、放送され、３月に終了したレギュラー放送に出演したヤギが急死したことが報告された。千鳥大悟がゲストとヤギを散歩させながら、旅先の地元住民と交流する番組。白ヤギのポポと、途中から番組に加わった黒と白のツートーンのモロコシが活躍した。しかしこの日、出演したのはポポのみ。ラストで「皆様へのご報告」として、大悟からモロコシの死去が伝えられた。ポポに話しか