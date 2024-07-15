兵庫県の斎藤元彦知事が県職員へのパワーハラスメントを含む七つの疑惑を内部文書で告発された問題に絡み、斎藤知事は15日午後、大阪市内で報道陣の取材に応じ、「あえて一言だけ言わせていただくと、一日一日と仕事をしっかりやっていくのが私の責任だと思っている」と語った。斎藤知事が初当選した2021年の知事選で日本維新の会とともに推薦した自民党からは、辞職を求める声が公然と出始めている。パワハラ、優勝パレード不正