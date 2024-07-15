15日午後1時10分ごろ、静岡県伊豆市松ケ瀬の狩野川で、「70歳くらいの男性が流されている」と119番通報があった。男性（74）が病院に搬送され、搬送先の病院で死亡が確認された。田方南消防署によると、現場では当時、アユ釣り大会が行われていた。監視役をしていた男性が釣りざおを拾おうと川に入って溺れたという。大会関係者が男性を中州に引き上げた。（中嶋周平）
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 不快すぎ…超高級ホテルの実態
- 2. 泉氏ブチ切れ…石丸氏が固まる
- 3. 午前4時絶叫 地獄の超スパルタ校
- 4. 「コロナ大爆発」倉持医師が悲鳴
- 5. 石丸伸二氏 三菱UFJ時代の評判
- 6. 最強悪女とラブホ 男性の後悔
- 7. 吉沢亮 大河で台本叩きつけた訳
- 8. スーパーに米ない…心配する声も
- 9. 平野レミ 生のNHKで「放送事故」
- 10. おおたわ氏 薬物依存の母と絶縁
- 1. 不快すぎ…超高級ホテルの実態
- 2. 午前4時絶叫 地獄の超スパルタ校
- 3. 夜に事故し車外へ はねられ死亡
- 4. タダ飯食らい 橋下氏が教授批判
- 5. 銃撃から一夜明けトランプ氏表明
- 6. 梅毒に2回感染 53歳男性の告白
- 7. 子歩けず…江上が診断結果に驚き
- 8. 歩き高速道横断 3台と接触し死亡
- 9. 京急バスがバス停で死亡事故
- 10. パワハラ告発後に死亡 音声残す
- 1. 最強悪女とラブホ 男性の後悔
- 2. 顔面に赤アザ 女性からGを見る目
- 3. 蓮舫氏 アッコ番組の謝罪に指摘
- 4. 国家公務員の苦情 過去最多に
- 5. 伊沢 選挙報道のあり方に苦言
- 6. 石丸氏に逆風も支援者がブレぬ訳
- 7. ドローン無力化 日米で共同研究
- 8. 不倫報道の21歳&警官 写真流出か
- 9. 岸田氏は出馬しない方がよい 57%
- 10. 蓮舫氏への批判「いじめ」と指摘
- 1. 妻子かばった男性犠牲に 米銃撃
- 2. 銃撃容疑者は射撃が下手との証言
- 3. 銃撃で家族かばい犠牲 娘が投稿
- 4. トランプ氏「私は死んでたはず」
- 5. 銃撃容疑者 いじめられていたか
- 6. トランプ氏妻 銃撃容疑者は怪物
- 7. 国民見捨てた韓国リゾート地の今
- 8. トランプ氏銃撃 容疑者の父困惑
- 9. 「ビバヒル」ブレンダ役俳優死去
- 10. 印富豪息子が式に900億 市民怒り
- 1. 万博倒産説も…募金呼びかけ波紋
- 2. カントリーマアム内容量カットへ
- 3. 日本で資産1億超の富裕層 実態は
- 4. 長蛇の列 九州名店が東京進出へ
- 5. 松屋「牛めし」など値上げへ
- 6. CAは学歴で「給与」に差が出る?
- 7. ラーメン店主に転身「地獄見た」
- 8. 「遺体安置ムリ」背景に火葬待ち
- 9. 米Google 3.6兆円でウィズ買収か
- 10. 冷房VS除湿 電気代が得なほうは
- 1. プライムデー目前 注目商品は?
- 2. Amazonで「BAKUNE」が最大30%OFF
- 3. NBのシューズが最大39%OFFでお得
- 4. SwitchBotがAmazonで最大22%OFF
- 5. Amazonで食品・飲料が最大58%OFF
- 6. 売れてるコンパクトデジカメ2位
- 7. Amazonタブレットが最大35%オフ
- 8. スマートウォッチが最大29%OFFに
- 9. 「iPhone16」期待の新機能5つ
- 10. Amazon モニターが最大37％オフ
- 1. EURO決勝「槙野適当」トレンドに
- 2. 大量売れ残り BD選手に厳しい声
- 3. 2度とプロ野球やりたくない 告白
- 4. 大谷 夫人&愛犬と球宴出場へ移動
- 5. 仙台育英vs東北 スカウトも大挙
- 6. 大谷 200号キャッチ男性へ神対応
- 7. 「メッシの後継者」が退団希望か
- 8. ド軍「奥様会」に意外な親近感
- 9. スペイン7戦全勝 4度目EURO制覇
- 10. 米挑戦も年俸激減 紀洋氏が回顧
- 1. 泉氏ブチ切れ…石丸氏が固まる
- 2. 「コロナ大爆発」倉持医師が悲鳴
- 3. 石丸伸二氏 三菱UFJ時代の評判
- 4. 吉沢亮 大河で台本叩きつけた訳
- 5. 俳優の中村靖日さんが急死 51歳
- 6. 平野レミ 生のNHKで「放送事故」
- 7. 中居「SMAP曲」歌えない裏事情か
- 8. 元局アナ ホランに「ムカつく」
- 9. 出川が慰労会か 人気アナも参加?
- 10. ふざけんな Mステでの共演に批判
- 1. おおたわ氏 薬物依存の母と絶縁
- 2. 娘の結婚式直前に熟年離婚した訳
- 3. 子の頭痛放置 数年後全身に痛み
- 4. 女性配達員の恐怖カスハラ体験
- 5. 「略奪婚の現実」思い知った瞬間
- 6. 逃したら損？「大当たりな男性」
- 7. まるでハイブラ 330円のDAISO品
- 8. 家に来るなら金くれ 義母と絶縁
- 9. 男性が思う女性のNGな身だしなみ
- 10. 男性がストレス感じる女性の行動