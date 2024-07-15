15日午後1時10分ごろ、静岡県伊豆市松ケ瀬の狩野川で、「70歳くらいの男性が流されている」と119番通報があった。男性（74）が病院に搬送され、搬送先の病院で死亡が確認された。田方南消防署によると、現場では当時、アユ釣り大会が行われていた。監視役をしていた男性が釣りざおを拾おうと川に入って溺れたという。大会関係者が男性を中州に引き上げた。（中嶋周平）