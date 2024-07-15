正しい振る舞いを正しく認識することは案外難しいものである。コラムニストの石原壮一郎氏が考察した。【写真】つけているかわかりにくいケースもある＊＊＊何を「当たり前のマナー」と感じるかは、人それぞれ。そして人間は、誰かから「あなたがやっているその行為はマナー違反だよ」と指摘されると、反射的に激しい反発を覚える習性があります。ムキになって自分を正当化しようともします。それがどんなに常識的な内