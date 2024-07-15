安倍昭恵さん（写真・共同通信）7月14日に起きた、ドナルド・トランプ前大統領の銃撃事件。その波紋は日本にも広がった。多くの人が思い起こしたのが、2年前、2022年7月8日の安倍晋三元首相暗殺事件だろう。「この日、奈良県の街頭で応援演説をおこなっていた安倍元首相は、山上徹也被告による手製銃で銃撃され、その場で心肺停止状態に。ほどなくして死亡が確認されました。総理大臣を務めた人物が殺害されたのは、1936年に発