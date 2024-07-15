神奈川・横浜市の人けの少ない住宅街で、エアコンの室外機の上に飲みかけの缶ビールを放置していく女性。なぜか毎回、中身が4分の1残されていた。飲んだ缶ビールを室外機に置き去る…迷惑な女性が現れたのは、8日の午後10時半ごろ。女性はかばんを両肩にかけ、右手にスマホ、左手で缶ビールを持ち、大通りを歩いていく。仕事帰りに、歩きながらの1杯？グビッとひと口飲むと側道に入り、ためらうことなく、エアコンの室外機の上に缶