「米女子ゴルフ・エビアン選手権・最終日」（１４日、エビアン・リゾートＧＣ＝パー７１）トップから１打差の２位から出た古江彩佳（２４）＝富士通＝が６５で回り、通算１９アンダーで逆転優勝。メジャー初制覇を果たした。日本女子のメジャー制覇は１９７７年全米女子プロ選手権の樋口久子、２０１９年全英女子オープンの渋野日向子、２１、２４年の全米女子オープン選手権を制した笹生優花に続いて４人目。男子は２１年に松
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