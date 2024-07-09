¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¼ç¾­¤Î¸Å²ì¼ÓÍýÆá¡Ê£²£¸¡á£Î£Å£Ã¡Ë¤¬¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤òºÇ¸å¤Ë¸½Ìò°úÂà¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¡¢º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸Å²ì¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¼ê½ñ¤­¤ÎÊ¸¾Ï¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÀäÂÐÅª¤Ê¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¤±¤ó°ú¤·¤¿¿Íµ¤¼Ô¤Î°úÂàÈ¯É½¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÂç¤­¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Ö¸Å²ì¼ÓÍýÆá¤µ¤ó¤Ã