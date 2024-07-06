６日午後５時３０分、東京都を流れる渋谷川と古川に河川氾濫危険情報が発表された。東京都気象庁の発表内容は以下のとおり。【警戒レベル４相当情報［洪水］】渋谷川・古川今後氾濫するおそれ「【警戒レベル４相当】これは、避難指示の発令の目安です。流域の住民は、建物の二階に避難するなど浸水に警戒してください。特に、地下施設は水が流れ込むおそれがありますので、十分警戒してください。＜水位＞渋谷川・古川の各水