大気の状態が不安定になることで、突発的な雨をもたらす“ゲリラ雷雨”。雨だけでなく、雷にも注意が必要です。どのように対処するのが良いのでしょうか。【写真を見る】雷が発生したら「木の下」は危険「電線の下」への避難ゲリラ雷雨に要注意「天気急変」を示す3つの予兆 暑く湿度が高い日は積乱雲が発生しやすい天気予報でよく見聞きする「大気の状態が不安定」とは、上空に「冷たい空気（寒気）」が流れ込み、かつ地上は「