「日本円を見せて」と道ばたで声をかけられ、会話しているうちに現金を抜き取られる――。日本人旅行者がこうした被害に遭う事件がタイで急増している。夏休みの旅行シーズンに被害がさらに広がる恐れがあり、在タイ日本大使館は「お金見せて詐欺」として、注意を呼びかけている。【写真】スラム街からタイの最難関大へ学費の壁、日本から差し伸べられた手大使館によると、被害男性の一人は6月、首都バンコク中心部にある高