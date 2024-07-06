気象台は、午後5時3分に、洪水警報を中野区、杉並区に発表しました。また大雨警報（浸水害）を新宿区、渋谷区、中野区、杉並区に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】東京都・中野区、杉並区に発表東京地方では、6日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に、6日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■新宿区□大雨警報【発表】・浸水6日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量50mm■渋