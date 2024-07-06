人気デュオ・スキマスイッチが６日、ニッポン放送のラジオ番組「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」にゲスト出演した。スキマスイッチの大橋卓弥は「仙台、すごい好きで。いつか住んでみたい街なんですよ」と話すと、常田真太郎は「デビューくらいからずっと言ってる」と明かした。サンドウィッチマンはともに仙台出身だけに、伊達みきおは「うれしいですね」と喜んだ。富澤たけしが「何がいいんですか？」と聞