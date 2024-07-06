◇ナ・リーグドジャース8―5ブルワーズ（2024年7月5日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（30）が5日（日本時間6日）、本拠でのブルワーズ戦に「1番・DH」で先発出場した。この日が30歳の誕生日。しかし、第1打席から3打席連続三振に倒れた。前日も第2打席から3打席連続三振に倒れており、自己ワーストを更新する6打席連続三振となった。5打数無安打で誕生日を自ら祝う一打は生まれず、12打席連続無安打（1四球含む）