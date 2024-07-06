セクシー女優でフリーライターの「たかなし亜妖」がお届けする連載コラム。2016年に「ほかにやることがなかったから」という理由でセクシー女優デビュー。女優生活2年半が経過したところで引退を決意し、現在は同人作品やセクシービデオの脚本など、あらゆる方面で活躍中。◆セクシー女優はひっそり生きるのが正しい道なのか？ここ最近、元セクシー女優の引退後の仕事についての発信がSNSで大きな話題を呼んでいる。世間はセ