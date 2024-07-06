東京都選挙管理委員会は6日、都知事選（7月7日投開票）の期日前投票の中間状況を発表した。6月21日〜7月5日の15日間に投票を終えた有権者は165万4402人で、投票率は14・34％だった。前回2020年の同時期より約2割（27万5980人）増えた。【写真で見る】都知事選で出回っている偽画像都知事選で期日前投票が導入された07年以降で、15日間集計の投票者数は過去最多。投票率も過去最高となった。【深津誠】