けさ、東京・新宿の靖国通りでスクーターと乗用車が衝突し、スクーターを運転していた男性（57）が死亡しました。午前5時10分ごろ、東京都・新宿の靖国通りでスクーターと乗用車が衝突する事故がありました。警視庁によりますと、スクーターを運転していた埼玉県所沢市の自営業・田島成人さん（57）が病院に搬送され、その後、死亡しました。田島さんは警察官が現場に到着した際には意識あったということですが、病院に搬送後に容