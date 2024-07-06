「精神的に不安定だったAさんの居場所になってあげたかった」中学生の身体を何度も触ったうえで、その様子をスマホで撮影。児童ポルノ禁止法違反、大阪府青少年健全育成条例違反などの容疑で今年3月に警視庁葛飾署に逮捕された盛本恭嗣（もりもと・やすつぐ）被告（35）は6月27日、東京地裁で開催された初公判でそう嘯（うそぶ）いた。「盛本被告は’22年11月ごろ、当時14歳だった女子中学生AさんのX（旧ツィッター）のアカウント