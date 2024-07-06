ソニーグループがブルーレイディスクなどの光ディスクの生産を段階的に縮小させ、終了させる方針であることが分かりました。ソニーグループによりますと、生産が終了するのは、家庭の録画向けなどのブルーレイディスクや放送機器向けの「XDCAM」などの光ディスクです。動画配信サービスの普及や容量の大きい記録媒体が増えていることなどから、需要が減っていたためとしています。ブルーレイディスクの生産は段階的に減ら