記録的な円安と物価高の影響で急増しているのが焼肉店の倒産です。苦渋の決断で開店から40年で初めて大きな値上げに踏み切った都内の焼肉店を取材しました。【画像】苦境でもサービス充実新たに開発したメニューとは？佐藤ちひろアナが実食「とろけます」■高騰ラッシュ…苦境の焼肉業界来店客「おいしいでーす」「おいしくて幸せな気分」東京・葛飾区にある焼肉店「雪月花」は1983年のオープン以来、40年以上にわたって地