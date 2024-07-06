アイドルグループ「二宮和也（41）が、5日放送のTBS系「二宮孝太郎×それSnowManにやらせて下さい合体SP」（後6・30）に出演。メンバーの松本潤（40）の独立などについて語った。松本は5月30日に事務所を退所。二宮は「え？ってなった。“誰が言ってんの？”みたいな。“だって今、演出やってる最中じゃないの？”って」と驚きを振り返り、松本からは「そうなんだけど、辞めるから」との言葉があったと明かした。