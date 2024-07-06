大統領選討論会を巡り、マイクの消音中もトランプ氏が発言し続けていたとバイデン氏/Austin Steele/CNN（ＣＮＮ）バイデン米大統領はＡＢＣニュースのインタビューに答え、先月の大統領選討論会で精彩を欠いた新たな理由を提示した。相手のトランプ前大統領がマイクを切られた状態にもかかわらず言葉を発していたため、討論の「主導権」を握れなかったという。 バイデン氏はこれまで、討論会での不出来について体調不良や疲労を理
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