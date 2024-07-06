19年ぶりに行われたイラン大統領選の決選投票で内務省は6日、改革派のマスード・ペゼシュキアン元保健相（69）が、一騎打ちとなった保守強硬派のジャリリ元最高安全保障委員会事務局長（58）を破り、初当選したと発表した。外交方針が、現政権の反米強硬路線から、経済制裁の緩和に向けて米欧との対話を図る方向に大きく変化する可能性がある。テヘランで2024年7月2日、イラン大統領選のテレビ討論会に臨むペゼシュキアン元保健