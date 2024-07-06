フジテレビ週刊女性PRIME

大谷翔平の新居報道めぐりフジ社長が謝罪 他人行儀な内容に辛辣な声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • フジ社長が大谷翔平の新居を巡る報道を謝罪したと、週刊女性PRIMEが報じた
  • 新居に観光客や地元住民らが多数訪れているようだとして注意喚起する場面も
  • この「他人行儀」な内容に、ネット上では「異常な感覚」など辛辣な声が
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