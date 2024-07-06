日本仲人協会の内部アンケートによると、相談所によって差はあるものの、おおむね8〜9割、ほぼ10割近い男性会員が、最近では共働きを求めている、といいます。一方で、女性からはそういった男性たちに対して「共働きはいいが家事育児は共にするのか？」という声も多く上がっているそうです。既婚者の男性からは「家事をしているつもりだし、実際にやっている」という声も多い反面、既婚女性からは「全然そんなことない、全然やって