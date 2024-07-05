コロナのまん延を機に、フードデリバリー注文は増加し、中には指名でリピートしてくれる客も少なくありません。今回は、ベテランフードデリバリースタッフが、配達先のラブホで目の当たりにした”スゴイ”客たちを教えてくれました。◆定番の“露出度高め”な受け取り話を聞いたのは、ベテランフードデリバリースタッフの細川さん（仮名・32歳）。ラブホへのデリバリーで最も多いのが、バスタオル1枚だけの女性による受け取