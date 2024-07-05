大阪の天王寺動物園で飼育されていたキーウィの「ジュン」が、５日朝死にました。４２歳でした。天王寺動物園によりますと、オスのキーウィ「ジュン」は１９８２年（昭和５７年）１月に誕生。生後半年の同年７月に、天王寺動物園にひな３羽で来園しました。その際、世界で５０羽しか飼育されていないという珍鳥として、贈呈式が行なわれ、園児らに囲まれ、小さな体をなでられていました。キーウィの寿命は、一般的には２０年、飼育