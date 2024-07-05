ドジャース大谷翔平（３０）のオールスター出場とホームランダービーの欠場でファン心理が微妙となっている。ＤＨ部門で４年連続４度目の出場を果たした大谷は、ドジャースから唯一のファン投票の選出。活躍ぶりは申し分ないとはいえ、最終投票まで行ったＴヘルナンデスや人気の高いフリーマン、スミス、負傷しているベッツらが姿を消し、生粋のドジャースファンは寂しさもあるという。米メディア「エッセンシャリースポーツ