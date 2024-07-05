北海道警本部大麻とみられる薬物を所持したとして、北海道警が麻薬特例法違反容疑で、札幌大（札幌市）の柔道部員の男1人を逮捕、3人を書類送検したことが5日、捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者などによると、4人は1、2年で、自ら使用する目的で4月以降、大麻とみられる薬物を所持した疑いがある。いずれも容疑をおおむね認めている。大学によると、5月20日に道警の聴取があったといい、4人はいずれも退部。うち2人