フランス代表キリアン・エムバペ選手＝４日、ドイツ・ハンブルク/Alex Pantling/UEFA/Getty Images（ＣＮＮ）サッカー界のスーパースター、フランス代表キリアン・エムバペ選手が、先月３０日に行われた仏総選挙の第１回投票を「最悪」と一蹴した。投票では反移民を掲げる極右「国民連合（ＲＮ）」が躍進し、得票率で首位に立った。エムバペ選手が主将を務めるフランス代表は５日、ドイツで開催中のサッカー欧州選手権（ユーロ