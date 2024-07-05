35歳の男が、SNSで女子中学生になりすまし、知り合った男子中学生にわいせつな動画を送らせた疑いで逮捕されました。無職の後藤政幸容疑者（35）は2024年5月、ネットの掲示板で知り合った男子中学生に対し、中学2年生の女子生徒のふりをして「下半身を見せなさい」などとメッセージを送り、わいせつな動画を送信させた疑いが持たれています。後藤容疑者はこれまで、電車内で、小学生の男子児童の下半身を触った罪で逮捕・起訴され