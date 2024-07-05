記者会見する木原防衛相＝5日午前、防衛省海上自衛隊の潜水艦修理契約に絡み、川崎重工業が架空取引で資金を捻出していた問題で、木原稔防衛相は5日の閣議後記者会見で、契約の適正性などを調べるため、防衛相直轄の防衛監察本部による「特別防衛監察」を実施すると明らかにした。裏金とも言える資金を原資に、潜水艦乗組員に金品などが提供された疑いもあり、木原氏は「早急に進め、判明した事実関係に基づき厳正に対処する」と