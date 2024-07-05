結婚して安心していると、夫がモラルハラスメント的な態度をとってくる場合があります。今回は、結婚前に確認しておきたい、モラハラ夫になる可能性のある男性の特徴を紹介します。自分本位な思考自己中心的な振る舞いを見せる男性との生活は、将来的に問題が発生する可能性が高いです。自分の希望を優先し、相手の意見をないがしろにすることは、結婚後の大きな壁になります。夫婦間では、互いの意見を尊重し合うことが不可欠です