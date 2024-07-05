バレーボール女子日本代表の佐藤あり紗さん（３４）が４日、インスタグラムを更新。バレーボール男子の日本代表でパリ五輪にも出場する小野寺太志との２ショットを投稿し、インタビューしたことを報告した。佐藤さん、小野寺ともに宮城県出身。佐藤さんは宮城つながる応援公式アンバサダーとして、バレーボールの普及活動やテレビ出演などをこなしている。「今日は、宮城県名取市出身パリオリンピックバレーボール日本