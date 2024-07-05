エレベーターがないことで避けられがちな団地の上層階の部屋を、2部屋セットで貸す試みが好評となっています。【画像】映像アーティストのお宅訪問…5階部分はアトリエ・スタジオ広々スペース有効活用■団地の階段を上がると…新しい暮らしの形茨城県取手市でUR（都市再生機構）が提供する取手井野団地は、築およそ50年、戸数は2160あるマンモス団地です。4階に暮らす平井亨季さん（28）が階段を上がり、5階に向かいます。