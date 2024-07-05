元放送作家の鈴木おさむ氏が5日、自身のXを更新。ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜後11：17※関西ローカル）6月28日放送回「亡き息子リョウスケの夢」のエピソードを紹介するとともに「絶対見るべきです！」と伝えた。【動画】【動画あり】号泣覚悟…『探偵！ナイトスクープ』神回「リョウスケになりたい」鈴木氏は「ABCテレビ『探偵ナイトスクープ』の6月下旬に放送された回が神回だと話題に」とつづり「YouT