7月5日に30歳の誕生日を迎えた大谷翔平。節目の年に、打者としてこれまで以上の大活躍を続けている。【写真】大谷本人が寄贈！ 出身中学校に提供したレアアイテム「日本時間27日のシカゴ・ホワイトソックス戦で2試合連続となる先頭打者本塁打を放ちました。これでドジャースの球団新記録となる10試合連続打点をマーク。近年の統計調査により、打者がピークを迎えるのは、おおむね28歳という考えが定説ですが、大谷選手は衰えるど