交際中の彼からのプロポーズはうれしい反面、将来のことを考えると不安になることも。結婚後の生活を想像し、後悔しないかどうか悩むこともあるでしょう。今回は、「出張の多い彼だったから……」という理由でプロポーズに迷った女性のエピソードをご紹介します。出張が多い人だから「彼は仕事が多忙で交際中から出張が多かったんです。当時はまだ若くて、『結婚後、ひとりでいるのは無理！』と思っていました。でも、いざ結婚する