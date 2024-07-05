米国が日本にステルス戦闘機を大挙投入して航空力を拡充する。中国も最新型空母の実戦配備を急ぐなどインド太平洋地域で双方間の先端戦力競争に火がつく様相だ。こうした米中の軍事力増強計画が域内の軍備競争を加速させるという見方も出ている。米国防総省は３日（現地時間）、声明を出して「在日米軍戦術航空機現代化計画」を発表した。これによると、米政府は今後の数年間に１００億ドル（約１兆６１００億円）を投資し、老朽化